تكنولوجيا: ابل تعلن عن إضافة متجر التطبيقات إلى منصة watchOS 6 في مؤتمر المطوريين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة ابل الآن في فعاليات مؤتمر المطوريين اليوم عن تحديث watchOS 6 الذي ينطلق بمتجر تطبيقات ابل، لدعم ساعات ابل الذكية بمجموعة جديدة من التطبيقات.

تتيح شركة ابل للمستخدمين خلال الفترة القادمة تحميل التطبيقات مباشرة من خلال الساعة الذكية، مع إضافة متجر للتطبيقات مخصص للساعات الذكية.

أيضاً من المقرر أن تأتي تطبيقات مخصصة لساعات ابل الذكية من بينها Audiobooks وVoice Memos مع توقعات بتطبيق calculator أيضاً.

كما يأتي تحديث watchOS 6 بمميزات أكثر لدعم المستخدمين في مهام الصحة، مع دعم أكثر لمميزات تعلم الآلة، وميزة جديدة تعمل على كشف تقدم المستخدم في تمارين اللياقة البدنية، أو تسلق المرتفعات، أو تقدم المستخدم في رياضة العدو، مع تطبيق Noise الذي يعمل على تحذير المستخدم في حالة إرتفاع مستوى صوته عن الطبيعي.

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كما تقدم ابل مجموعة من أوجه الساعات الذكية الجديدة المتنوعة بين أوجه الساعة التقليدية، أو المعاصرة، كما تدعم ابل watchOS 6 بميزة بث الصوتيات، لدعم تطبيقات الوسائط الخاصة بالطرف الثالث للبث عبر ساعات ابل الذكية.

أيضاً من المقرر أن يدعم Siri الآن نتائج بحث المتصفح، إلى جانب ملفات الأغاني على Shazam، كما يدعم تطبيق الخرائط إظهار الوجه والتسجيل مباشرة عبر الساعة الذكية.

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