تكنولوجيا: جهاز Apple TV سوف يدعم كل من وحدات تحكم PlayStation وXbox

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة أبل اليوم عن الإصدار التالي من نظام tvOS خلال مؤتمر WWDC 2019، حيث يتميز هذا الإصدار الجديد بدعم وحدات تحكم PlayStation DualShock 4 وXbox. ويهدف هذا الإعلان إلى استكمال خدمة اشتراك الألعاب القادمة من أبل، وهي Apple Arcade، والتي من المتوقع أن تصل هذا الخريف.

وعلاوةً على أن Apple TV سيكون متوافق مع وحدات تحكم PlayStation و Xbox، فإن tvOS سيوفر أيضًا دعمًا لتعدد المستخدمين، مما سيسهل على جميع أفراد أسرتك الحصول على اقتراحات مخصصة والحصول على قوائم مشاهدة خاصة بهم.

كما سيتم أيضًا عرض كلمات الأغاني على الشاشة مع خدمة Apple Music لتتناسب مع ما تستمع إليه على الخدمة مباشرة على جهاز التلفاز. وفي الوقت نفسه، لقد تم إعادة تصميم صفحة Apple TV الرئيسية لعرض معاينات للبرامج التلفزيونية والأفلام التي تم إصدارها حديثًا بحجم الشاشة كاملًا.

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لم يوضح تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، متى سيتم إطلاق إصدار tvOS الجديد، ولكن نأمل ألا ننتظر طويلًا.

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