كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم شركة ابل اليوم خلال فعاليات فعاليات WWDC 2019 نظام تشغل مخصص لأجهزة الآيباد ينطلق للمطوريين بعنوان iPadOS.
بعد الكثير من التسريبات حول خطط ابل بإضافة مميزات جديدة حصرية لأجهزة الآيباد في نظام تشغيل iOS، جاءت تفاصيل مؤكدة من مؤتمر المطوريين حول نظام تشغيل مخصص لأجهزة الآيباد ينطلق للمطوريين بعنوان iPadOS.
ومن المقرر أن تأتي برمجيات أجهزة الآيباد بشكل مستقل عن برمجيات هواتف الأيفون، كما يتم تطوير تطبيقات مخصصة للنظام الجديد، حيث جاءت التفاصيل الجديدة عبر Steve Troughton-Smith مطور iOS، ومن المقرر أن تكشف ابل لاحقاً عن خطة ابل للتحويل من النظام الحالي iOS 12 إلى iPadOS.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: ابل تقدم نظام iPadOS لأجهزة الآيباد اللوحية في فعاليات WWDC 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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