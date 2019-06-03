شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روسيا تجبر تطبيق "تيندر" للمواعدة على تقديم بيانات مستخدميه للسلطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن منظم الاتصالات فى البلاد يوم الاثنين عن إلزام تطبيق المواعدة "تيندر" بتوفير بيانات المستخدمين لوكالات الاستخبارات الروسية، إذ تم تضمين التطبيق فى قائمة جديدة من الخدمات عبر الإنترنت العاملة فى روسيا، والتى يطلب منها توفير بيانات المستخدم عند الطلب إلى السلطات الروسية، بما فى ذلك وكالة الأمن FSB.

ووفقا لموقع Phys البريطانى، تبنت روسيا سلسلة من التشريعات فى السنوات الأخيرة شددت السيطرة على النشاط عبر الإنترنت، ومن بين الأمور الأخرى، يتعين على شركات الإنترنت أن تخزن بيانات المستخدم لمدة ستة أشهر وتكون جاهزة لتسليمها إلى السلطات.

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وقال منظم الاتصالات يوم الاثنين إن تيندر قد شارك معهم معلومات عن الشركة، وأنه الآن على قائمة التطبيقات والمواقع الإلكترونية التى من المتوقع أن تتعاون مع FSB.

أصدرت السلطات الروسية العام الماضى أمراً بحظر تطبيق تليجرام للمراسلة، بعد أن رفض تقديم بيانات المستخدم كما هو مطلوب بموجب القانون الروسي.