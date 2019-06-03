شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عطل خدمات جوجل أمس أثر على سناب شات وعدة تطبيقات.. اعرف ازاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت قد واجهت مشكلات مع YouTube أو Gmail أمس الأحد، فالشركة أكدت اليوم أنه تم إصلاح جميع الأخطاء، وتشير التقارير أن خدمات جوجل ليست فقط التى تأثرت بالعطل، إذ تسببت المشاكل فى خدمة Google Cloud فى الفوضى على عدد كبير من الخدمات على الإنترنت مثل YouTube و Snapchat و Gmail و Discord ومجموعة من التطبيقات والخدمات الشعبية الأخرى عبر شرق الولايات المتحدة.

وتعذر الوصول إلى بعض المواقع بشكل مؤقت أيضا، وأشارت جوجل إلى أن مستويات عالية من ازدحام الشبكة فى شرق الولايات المتحدة الأمريكية، أثر على خدمات متعددة فى Google Cloud و G Suite و YouTube.

وقال متحدث باسم جوجل مساء الأحد: "تم حل مشكلة ازدحام الشبكات فى شرق الولايات المتحدة التى تؤثر على Google Cloud و G Suite و YouTube لجميع المستخدمين المتأثرين اعتبارًا من الساعة 4:00 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ فى الولايات المتحدة".