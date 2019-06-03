شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوى: القيود الأمريكية ليس لها أى تأثير على قطاع الطيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح أحد كبار المسئولين التنفيذيين فى شركة هواوى يوم الاثنين بأن التحركات الأمريكية ضد شركة التكنولوجيا الصينية "ليس لها أى تأثير" على أعمال قطاع الطيران فى الشركة، على الرغم من اتخاذ العديد من الدول خطوات لمنع خدمات الهاتف المحمول.

ووفقا لموقع Phys البريطانى، وقعت شركة Huawei فى حرب تجارية مكثفة بين الولايات المتحدة والصين، حيث وضع الرئيس دونالد ترامب الشركة المصنعة الصينية فى القائمة السوداء بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

لكن إيمان ليو، رئيس وحدة أعمال النقل العالمية بشركة Huawei، قال إن نشاط الشركة فى مجال الطيران لم يمس حتى الآن.

وصرح ليو لوكالة فرانس برس على هامش المؤتمر السنوى للاتحاد الدولى للنقل الجوى (اياتا) فى سول: "حتى الان ليس هناك تأثير".

وأوضح ليو إن عملاء هواوى فى هذا الحدث تعهدوا "بمواصلة التعاون" مع الشركة على الرغم من اتهامات واشنطن.

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وأضاف ليو: "بالنسبة لبقية العالم، فإننا نواصل التعامل معهم لأكثر من 10 سنوات، لأن هذه الثقة ليست يومًا واحدًا من الثقة، إنها ثقة طويلة الأجل منذ 15 عامًا وحتى 30 عامًا."

جدير بالذكر تقدم Huawei حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأكثر من 50 مطارًا و 15 شركة طيران حول العالم، بما فى ذلك مجموعة مطار شانجى فى سنغافورة، وتشمل خدماته أنظمة المراقبة بالفيديو، بالإضافة إلى خدمات الواى فاى وخوادم التخزين.