شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لأول مرة.. أبل توفر أدوات للمطورين تهدف لزيادة تطبيقات أجهزة ماك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المتوقع أن توفر شركة أبل لمطورى البرامج أدوات جديدة لتسهيل تكييف تطبيقات أيباد وأيفون على أجهزة كمبيوتر Mac اليوم خلال فعاليات مؤتمر مطوريها السنوى، والذى ستجرى فعاليته فى سان خوسيه بكاليفورنيا.

وبحسب موقع TOI الهندى، فيعد متجر App Store محرك رئيسى لقطاع خدمات أبل والذى حقق إيرادات بلغت حوالى 37.1 مليار دولار خلال العام الماضى، حيث تحصل شركة أبل على جزء من المبيعات من التطبيقات التى يتم بيعها من خلال المتجر، على الرغم من أن هذه الممارسة تخضع للتدقيق فى العديد من الإجراءات القانونية.

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ويتطلع المستثمرون إلى أعمال خدمات أبل لتعزيز إيراداتها وأرباحها خاصة مع انخفاض مبيعات أيفون، وقد شهدت الإيرادات من هواتف أيفون أكبر انخفاض سنوى على الإطلاق، فى أحدث تقرير فصلى للأرباح، لكن أبل لا تزال تبيع أكثر من 10 أضعاف عدد أجهزة أيفون وأيباد التى كانت تبيعها أجهزة كمبيوتر ماك العام الماضى، لذا يركز العديد من المطورين على كتابة تطبيقاتهم لهم بدلاً من ماك.

ومن المتوقع أن يعلن الرئيس التنفيذى "تيم كوك" ورئيس البرامج "كريج فيدرى" فى حدث رئيسى عن الأدوات الجديدة التى ستسهل على المطورين وضع تطبيقاتهم على أجهزة ماكينتوش دون إعادة كتابة الشفرة بالكامل، وقد قامت شركة أبل بمعاينة الأدوات فى مؤتمر العام الماضى، قائلة إنها ستصدرها هذا العام.

وقد تؤدى هذه الخطوة إلى توسيع التطبيقات المتاحة لأجهزة Macs ومنح أبل المزيد من الفرص لكسب المال على التطبيقات، كما ستقوم أبل بتحديث أنظمة التشغيل والتطبيقات الخاصة بها فى المؤتمر السنوى.