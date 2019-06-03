شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب قاعدة بيانات تضم تفاصيل الأمان لسلسلة فنادق كبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف باحثو الأمان بشركة الأبحاث الأمنية VPNMentor قاعدة بيانات مكشوفة تحتوى على سجلات تدقيق الأمان لمجموعة من الفنادق، وذلك بحسب موقع engadget الأمريكى.

وتشمل السلاسل المتأثرة عدد من الفنادق الشهيرة فى نيويورك والعديد من الفنادق الأيرلندية، إذ تعتمد مجموعة الفنادق على Wazuh، وهو نظام الكشف عن المصادر المفتوحة، ويرسل البيانات من هذا البرنامج إلى خادم غير خاضع للحراسة.

Advertisements

وقد تضمنت التسريبات معلومات يرجع تاريخها إلى 19 أبريل وتركز معظمها على معلومات الاتصال مثل تسجيلات الخادم وعناوين الإنترنت وبيانات جدار الحماية، ولكنها تشمل أيضًا الأسماء الكاملة لموظفى الفندق وتفاصيل السياسة الأمنية.

وقد قامت المجموعة بإغلاق قاعدة البيانات بعد يومين تقريبًا من لفت VPNMentor انتباه الشركة إليها، وليس من المؤكد ما إذا كان أى شخص قد وصل إلى قاعدة البيانات دون إذن، ولكن كانت مخاطر الأمان واضحة.