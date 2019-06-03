إليكم طريقة مشاهدة مؤتمر آبل السنوي للمطورين WWDC 2019 على مختلف الأجهزة

فاطمة أيت طالب - دبي - شركة آبل ستعقد بعد لحظات مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2019، حيث من المتوقع أن تكشف ليس فقط عن نظام iOS 13، ولكن أيضا عن التحسينات التي ستطال نظام التشغيل WatchOS للساعة الذكية Apple Watch، وربما قد يتم الحديث كذلك عن منتجات آبل الأخرى. وكالعادة، سوف تكون قادرا على مشاهدة مؤتمر WWDC 2019 على أجهزة آبل.
المتطلبات هي أن يكون لديك iPhone أو iPad أو iPod Touch يعمل بنظام iOS 10.0 أو إصدار أعلى مع المتصفح Safari، أو أن يكون لديك حاسب بنظام MacOS Sierra 10.12 أو إصدار أعلى، في حين أن عملية المشاهدة عبر جهاز Apple TV ستتطلب منك أن تمتلك الجيل الثاني من جهاز Apple TV مع الإصدار الأحدث من نظام التشغيل أو TvOS.
وبخصوص ملاك أجهزة iOS و Mac و Apple TV، فبإمكانهم مشاهدة مؤتمر WWDC 2019 مباشرة من خلال الرابط هذا الرابط ( هنا ). وأما بالنسبة لملاك iPhone أو iPad أو iPod Touch فبإمكانهم تحميل تطبيق WWDC App وتثبيته على أجهزتهم، ومن خلال هذا التطبيق لا يمكن للمستخدمين مشاهدة الحدث فقط وإنما الأحداث الأخرى لشركة آبل، والجدول الزمني للأحدث، وما إلى ذلك من الأمور الأخرى.
وأما بخصوص مستخدمي الويندوز10 فبإمكانهم إستخدام المتصفح Microsoft Edge أو Google Chrome أو Mozilla Firefox والتوجه إلى هذا الرابط ( هنا ).
- الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت مدينة سان فرانسيسكو.
- الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
- الساعة 9:00 مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
- الساعة 5:00 مساءً بتوقيت جرينتش.
- الساعة 7:00 مساءً بتوقيت القاهرة.
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