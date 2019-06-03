تحديث Android 9 Pie الرسمي والمستقر يبدأ بشق طريقه للهاتفين Redmi 6 Pro و Redmi Note 5 Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - في شهر مارس الماضي، بدأت شركة Xiaomi بإصدار تحديث Android 9 Pie التجريبي للهاتفين Redmi 6 Pro و Redmi Note 5 Pro للمختبرين في الهند. والآن، يبدو أن الشركة الصينية نجحت في إصلاح جميع المشاكل والأخطاء لأنها بدأت فعلاً بإصدار تحديث Android 9 Pie الرسمي والمستقر لملاك هذين الهاتفين.

تحديث Android 9 Pie الرسمي والمستقر للهاتفين Redmi 6 Pro و Redmi Note 5 Pro متاح الآن للتحميل عبر الهواء. وفي حالة الهاتف Redmi 6 Pro، فهذا التحديث يحمل البنية رقم MIUI 10.3.2.0.PDMMIXM ويبلغ حجمه 1.6GB. وبغض النظر عن الميزات الجديدة التي وضعتها شركة جوجل في نظام Android 9 Pie، فهذا التحديث يجلب معه كذلك الإصلاحات الأمنية لشهر مايو، والدعم لخاصية الفتح عن طريق الوجه إلى App Lock، والقدرة على البقاء في شاشة القفل بعد إستخدام خاصية الفتح عن طريق الوجه، فضلا عن منع الوصول إلى مركز الإشعارات على شاشة القفل.

أما بخصوص تحديث Android 9 Pie المستقر والرسمي للهاتف Redmi Note 5 Pro، فهو يحمل البنية رقم MIUI 10.3.1.0.PEIMIXM ويبلغ حجمه 1.6GB كذلك مع العلم بأنه يأتي كذلك مع الإصلاحات الأمنية لشهر مايو جنبا إلى جنب مع الميزات الجديدة التي رأيناها في نظام Android 9 Pie.

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هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.