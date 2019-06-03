Sony تتفاخر في إنفوجرافيك جديد بإبداعاتها وإبتكاراتها وأرقامها القياسية في قطاع الهواتف الذكية

فاطمة أيت طالب - دبي - أوضاع شركة Sony في سوق الهواتف الذكية ليست جيدة في الوقت الراهن، ولكن تأمل الشركة اليابانية في تصحيح الأوضاع في المستقبل. وتعمل شركة Sony في قطاع الهواتف الذكية منذ فترة طويلة جدًا ولا تخطط للخروج منه من دون قتال، حتى لو قررت التراجع في بعض المناطق. وعلى الرغم من أن أرقام مبيعاتها قد لا تكون كبيرة، إلا أن شركة Sony تريد أن تظل متعلقة بالحاضر، وأحدث جهودها لتحقيق ذلك هو إنشاء رسم بياني.

تم مشاركة هذا الرسم البياني في نهاية الأسبوع المنصرم، وهو يتمحور حول الإبتكارات والأرقام القياسية التي يمكن أن تعزى إلى ماضيها في مجال الهواتف الذكية. وقامت شركة Sony في هذا الرسم البياني بتسليط الضوء على جميع إنجازاتها المبهرة في قطاع الهواتف الذكية بدءًا من إطلاق Xperia XZ5 Premium بإعتباره أول هاتف ذكي مزود بشاشة 4K وصولا إلى إطلاق Xperia 1 بإعتباره أول هاتف مزود بشاشة 4K HDR OLED في العالم. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الرسم البياني يذكر أيضًا الساعة الذكية SmartWatch 3 علمًا أننا لم نرى ساعة ذكية جديدة من شركة Sony منذ فترة طويلة نسبيًا.

على أي حال، من الجيد أن نعرف أن شركة Sony لم تنسى ماضيها. نأمل أن يكون مستقبلها ناجحًا، على الأقل عندما يتعلق الأمر بقطاع الهواتف الذكية. إليك الرسم البياني بالكامل أدناه :

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