الأمطار راجعة تاني.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس العيد

مصراوي

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأحوال الجوية ممتعة للغاية خلال أيام العيد ودرجات الحرارة تتراوح حول المعدل الطبيعي وأقل من المعدل في بعض الأحيان، ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، حار على القاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلاً.

وأضاف شاهين في تصريحات لمصراوي، اليوم الاثنين، أن هناك نشاطا للرياح على أغلب الأنحاء ما يعطي مردودا إيجابيا للإحساس باعتدال درجات الحرارة، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة خاصة على مناطق جنوب سيناء...