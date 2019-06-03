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شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صورة مسربة تكشف عن تحديث iOS 13 وميزة الوضع المظلم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل ساعات من انطلاق مؤتمر أبل للمطورين، كشفت مجموعة من التسريبات الجديدة لقطات للشاشة تكشف عن ميزة "الوضع المظلم" الذى ينطلق مع تحديث iOS 13.
وبحسب موقع phonearena الهندى، تستعد شركة أبل للإعلان عن المميزات الجديدة التى ستصل لبرمجيات الشركة، مع وجود توقعات بالكشف عن شاشة جديدة وإصدار جديد من Mac Pro.
ومن المنتظر أن تتوسع شركة أبل فى استخدام الوضع المظلم فى تحديث iOS 13، ليشمل بعض التطبيقات وواجهة النظام، كما تكشف التسريبات عن التصميم الجديد لتطبيق Reminders، وهى المعلومة التى تم تأكيدها من أكثر من مصدر، فيما تأتى هذه الخطوة من شركة أبل فى محاولة لتوفيرهذه الميزة فى هواتفها، وذلك بعد أن طرحتها العديد من الشركات الأخرى فى إصداراتها المختلفة وأصبحت ميزة مطلوبة.
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