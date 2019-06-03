شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام يستعد لإطلاق ميزة جديدة شبيهة بفيس بوك.. تفتكر إيه هى؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن تطبيق انستجرام عزمه إطلاق ميزة جديدة تحمل اسم posts you’ve seen أو المنشورات التى قمت بمشاهدتها، والتي تسمح لك بمشاهدة الصور والمنشورات التي اطلعت عليها.
وحسب موقع "مترو" البريطاني، تُمكنك تلك الميزة من مشاهده المنشورات والصور التي علقت عليها أو أعجبتك أو قمت بإرسالها لأصدقائك.
وتم رصد هذه الميزة بواسطة الخبير مات نافارا، الذى صرح أنها مازالت قيد التطوير والاختبار.
ويأتي هذا التحديث ليشبه ميزة سجل الأنشطة الخاص بالفيس بوك، والذي يتيح لك رؤية كل نشاطاتك على موقع التواصل الأجتماعي الشهير.
جدير بالذكر إعلان انستجرام عن ميزة جديدة موخراً لدعم الفيديوهات بالوضع العرضى على تطبيق IGTV، حتى الآن، لم يدعم IGTV سوى مقاطع الفيديو التي تم تحميلها في اتجاه عمودي، وهو التنسيق الشائع للنشر في العديد من وسائل التواصل الاجتماعى، لكن قال انستجرام إن التحديث على IGTV جاء نتيجة لتعليقات المستخدمين الذين قالوا إنهم يريدون مشاهدة مقاطع الفيديو على المنصة "بطريقة طبيعية".
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