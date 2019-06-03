تكنولوجيا: أحدث التسريبات تكشف عن خطط سامسونج لإطلاق إصدار جديد من الهواتف الذكية قريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلقت أحدث التسريبات اليوم من Geekbench لتكشف عن بعض مواصفات إصدار جديد من هواتف سامسونج الذكية يشار إلى أنه إصدار جديد من سلسلة هواتف Galaxy S Active.

تحرص شركة سامسونج على إطلاق إصدارات خاص من هواتفها الذكية مميزة بتصميم أقوى مع معايير أفضل في دعم المستخدم حيث قدمت في 2017 هاتف Xcover 4، واليوم تشير التسريبات إلى خطط سامسونج لإطلاق إصدار جديد من هذه الفئة قريباً.

ولقد رصد هاتف سامسونج الجديد في قوائم Geekbench مؤخراً برمز SM-G889F، حيث يأتي الهاتف برقاقة معالج Exynos 9810 التي جاءت في سلسلة S9 العام الماضي، كما ينطلق بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام.

ولقد سجل إصدار سامسونج 3130 نقطة في إختبار الأنوية الأحادية، بينما حقق 9050 نقطة في إختبار الأنوية المتعددة، كما يدعم هذا الإصدار نظام تشغيل Android 9 Pie.

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وتشير التوقعات إلى أن هذا الإصدار سيكون نموذج بتصميم أقوى من هاتف Galaxy S9، كما تشير التسريبات إلى أن هذا الإصدار كشف عنه بالفعل في مقطع فيديو نشر عبر Roland Quandt.

وقد أشار Roland Quandt إلى أن الهاتف يأتي بحجم شاشة 5.2 إنش، مع جودة عرض Quad HD مع كاميرة واحدة بمستشعر 12 ميجا بيكسل في الجهة الخلفية، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول الهاتف في تسريبات جديدة خلال الفترة القادمة.

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