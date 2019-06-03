سامسونج تطلق أغطية واقية بشخصيات Marvel الشهيرة لكل من Galaxy A40 و Galaxy A50 و Galaxy A70

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة سامسونج بالفعل بإطلاق الأغطية الواقية التي تستند على تصاميم Marvel لسلسلة هواتف Galaxy S10 Series في وقت سابق من هذا العام بالتزامن مع إطلاق فيلم Avengers: Endgame في صالات السينما. أما وقد قلنا ذلك، فقد قررت شركة سامسونج الآن توسيع شراكتها مع Marvel.

ما زلنا نتحدث عن الأغطية الواقية التي تستند على شخصيات Marvel الشهيرة، ولكن قررت شركة سامسونج إنشاء هذه الأغطية الواقية أيضًا لكل من Galaxy A40 و Galaxy A50 و Galaxy A70. وعلى الرغم من حقيقة أنه لم يتم إدراج هذه الأغطية الواقية على مواقع سامسونج حتى الآن، فهذه عبارة عن أغطية واقية رسمية من شركة سامسونج تم إنشاؤها بمباركة من شركة Marvel.

هذه الأغطية الواقية معروضة الآن للبيع لدى العديد من متاجر التجزئة على شبكة الإنترنت، وقد وصلت بهدوء دون الحصول على إعلان رسمي من سامسونج، بإستثناء إعلان واحد من فرع شركة سامسونج في الفلبين، ولكن في هذه الحالة تم ذكر الهاتف Galaxy A50 فقط.

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في أوروبا، يتم عرض هذه الأغطية الواقية للبيع من خلال متجر Coolblue الذي يتخذ من هولندا مقرًا له، وهذا ما المتجر يعرض الأغطية الواقية الموجودة أعلاه للبيع تحت أسماء مختلفة تشمل Avengers و Spider-Man و Captain America و Iron Man. هذه الأغطية مصنوعة للهاتفين Galaxy A50 و Galaxy A70. أما متجر أمازون في ألمانيا، فهو من ناحية أخرى يقوم بعرض نفس هذه الأغطية الواقية للهاتف Galaxy A40 أيضًا.

يبلغ سعر كل غطاء واقي على حدة نحو 29 يورو، وهذا ما يعني بالتأكيد أن هذه الأغطية الواقية ليست رخيصة، ولكن هذه الأسعار تتماشى مع ما تطلبه الشركات عادة مقابل أغطيتها الواقية الرسمية، ناهيك أن شركة سامسونج في هذه الحالة بالذات بحاجة إلى دفع بعض الرسوم لشركة Marvel.