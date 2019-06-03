شاهد الهاتف Nubia Red Magic 3 يخضع بدوره لإختبارات المتانة

فاطمة أيت طالب - دبي - في الفترة الماضية، رأينا العديد من الهواتف الذكية تتعرض لإختبارات التعذيب بما في ذلك إختبار الخدش والحرق والثني، وكان آخرها الهاتف Google Pixel 3a. أما وقد قلنا ذلك، فقد قررت قناة JerryRigEverything على اليوتيوب إخضاع الهاتف Nubia Red Magic 3 لهذه الإختبارات أيضا لمعرفة مدى قدرة هذا الهاتف على التحمل.

في إختبار الخدش إتضح أن شاشة الهاتف Nubia Red Magic 3 ليست سهلة الخدش بحيث لا يمكن للمفاتيح والعملات المعدنية خدشها عندما تكون جنبا إلى جنب مع هذه المعدات في جيب المستخدم. ومع ذلك، إستخدمت شركة ZTE إطار من المعدن، وهذا ما يعني سهولة خدش هذا الجزء من الهاتف في حالة إذا لم يتم إستخدام غطاء واقي.

وبالنسبة لهيكل الهاتف والأزرار، فهي مصنوعة من المعدن بإستثناء بعض العناصر مثل شريط LED في الخلف. وتضمن إختبار الخدش مستشعر بصمات الأصابع والذي إتضح أيضًا أنه قابل للخدش، ولكنه يواصل العمل على الرغم من ذلك. عدسة الكاميرا الأساسية في الخلف مغطاة بطبقة زجاجية مما يجعلها غير قابلة للخدش بسهولة أيضًا.

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في إختبار الحرق، إستمر الهاتف Nubia Red Magic 3 لبضعة ثواني قبل أن تبدأ البكسلات في الشاشة بالتحول إلى اللون الأبيض، وهي للآسف تبقى على تلك الحالة إلى الأبد. أما بالنسبة لإختبار الثني، فقد إتضح أن الهاتف Nubia Red Magic 3 متين للغاية على غرار العديد من هواتف الألعاب المتاحة في السوق اليوم، وهذا ما يعني بأنه غير قابل للكسر بسهولة.

يبدو أن آلاف إختبارات المتانة التي خضع لها الهاتف Nubia Red Magic 3 أثبتت جدارتها، ويمكننا إعتباره ببساطة واحد من الهواتف الذكية الأكثر متانة في السوق حاليا. ومع ذلك، لا نزال نوصي ملاك هذا الهاتف بوضعه في غطاء واقي إذا كانوا يرغبون في الحفاظ عليه بشكل أفضل.