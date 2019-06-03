Micron تقطع علاقاتها مع شركة Huawei إمتثالاً لأوامر وزارة الخارجية الأمريكية

فاطمة أيت طالب - دبي - ربما كانت Micron هي آخر شركة واقفة في أعقاب الحظر التجاري الأمريكي المفروض على شركة Huawei، ولكنها مجبرة الآن على قطع العلاقات مع الشركة الصينية للإمتثال لأوامر وزارة التجارة الأمريكية.

في بيان رسمي، قالت شركة Micron أنه بصفتها شركة يتواجد مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة الأمريكية ولديها أعمال على الصعيد الدولي، فإنه يتعين عليها تعليق تعاملاتها مع شركة Huawei. وعلاوة على ذلك، فقد قامت شركة Micron بإرسال رسائل إلى شركائها تطلب منهم عدم بيع الوحدات التي تحتوي على رقاقات Micron بشكل مباشر أو غير مباشر لشركة Huawei. نحن نتحدث هنا عن ذواكر SSD، ورقاقات الذاكرة، وبطاقات الذاكرة الخارجية MicroSD، وما إلى ذلك.

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لسوء الحظ بالنسبة لشركة Micron، فهذا القرار سيؤديها أكثر من شركة Huawei، فالتقرير المالي لشركة Micron للنصف الأول من هذا العام يشير إلى أن 13 في المئة من إيرادات شركة Micron الرائدة في مجال تصنيع الرقاقات جاءت من شركة Huawei، في حين لا تزال لدى هذه الأخيرة إمكانية إستيراد الرقاقات من شركات الطرف الثالث الأخرى.