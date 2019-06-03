شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: السجن 15 شهرا لأحد مشاهير يوتيوب بعد استغلاله مشردا بفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حكمت محكمة مدينة "برشلونة" الإسبانية حكماً بالسجن لمدة 15 شهراً على Kanghua Ren أحد مشاهير اليوتيوب، بسبب سخريته من مشرد بلا مأوى بعد أن أطعمه بسكويت محشو بمعجون أسنان.

وحكمت المحمكة أيضاً بإغلاق قناة رين على موقع "يوتيوب"، ومنعه من نشر أى فيديوهات حتى عام 2024، بالإضافة إلى دفع تعويض قدره 1,058 دولار.

وحسب صحيفة "نيويورك" تايمز، من الممكن أن لا يقضى رين أى يوم بالسجن، إذ تُسقط المحاكم الأسبانية التهمة على من تقل مدة حكمهم عن عامين، طالما لا تصنف جرائمهم كجرائم عنيفة.

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وكانت الصحف قد نشرت أن الرجل المشرد " جورج رومانى " كان يعمل راعى قبل انتقالة إلى برشلونة.



الحادثة

وتظهر الوثائق التى حصلت عليها المحكمة أن رين حصل على أموال تقدر بـ 2,23دولار، جراء الإعلانات التى سبقت الفيديو.

وحذف رين الفيديو بعد النقد اللاذع الذى تعرض له، وأوضح المتابعين أن هذا الموقف ليس الأول أو الوحيد فقد قام رين باستغلال الكثير من الحالات من قبل فى فيديوهاته.

وحاول رين رشى الرجل بمبلغ 335 حتى لا يتخد أى إجراء قانونى، وكان رين قد صور هذا الفيديو بعد أن تحدى متابعينه الذين يتعدون المليون شخصاً لأكل بسكوت محشو بمعجون الأسنان.