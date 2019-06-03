شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: فيس بوك ارتكب أخطاء بالجملة فى الأشهر الـ 18 الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث من موقع "بيزنس إنسايدر" البريطانى، أن موقع فيس بوك ارتكب عدة "خطوات خاطئة" فى الأشهر الـ 18 الماضية، ووفقًا لشخص مقرب من "شيريل ساندبرج" مديرة العمليات بشركة فيس بوك، كانت أغلب الأخطاء مادية وجاءت نتيجة انتهاك خصوصية البيانات وثقة المستهلك.

وقال زاندر لورى، الرئيس التنفيذى لشركة SurveyMonkey للمسوح العامة، أن الشركة وقعت فى العديد من المشكلات والأزمات التى أثرت على مكانتها بشكل كبير وتسببت فى خسائر ملحوظة، وعلى الرغم من صلاته الوثيقة بساندبرج، يرى لورى أن الفترة المقبلة ستكون صعبة أيضا للشبكة الاجتماعية، خاصة بعد مواجهة سلسلة من الفضائح.

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وقال فى مقابلة مع Business Insider: "لقد ارتكب موقع فيس بوك بعض الأخطاء المادية وأعتقد أن الشركة تقضى قدراً هائلاً من الوقت والموارد لتعديل البيئة والمساعدة فى تحديد بيئة أفضل لبيانات الأشخاص".

وأضاف أن هناك 2.5 مليار مستخدم ينشرون على فيس بوك كل يوم، ولم تواجه أى شركة من قبل تحديًا مثل الذى تواجهه فيس بوك، والاعتقاد بأن ذلك سيحدث بدون فوضى أمر مستحيل.

ويرى "لورى: أنه يتعين على الولايات المتحدة ودول أخرى أن تتطلع إلى أوروبا وتعمل على إدخال نظام جديد للخصوصية.