شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشف المزايا الخفية في HUAWEI Y9 Prime 2019 .. أول هاتف في الفئة المتوسطة بشاشة Urtla FullView والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قدمت هواوي أفضل تجربة استخدام في فئة الهواتف الفوق متوسطة في هاتفها الشبابي الجديد Y9 Prime 2019، حيث أنه أول هاتف في فئته يتميز بشاشة عرضة كاملة تماماً Urtla FullView من هواوي بالإضافة الي كاميرا سيلفي Pop-Up ويأتي في الفئة السعرية الأقل من 4500 جنيهاً.

وقال "كيث لي"، نائب رئيس هواوي مصر، "نحن في هواوي نقدم التطور والابتكار في جميع فئات هواتفنا الذكية، ولم تعد تكتفي فئة المستخدمين الشباب بهاتف ذكي متوسط الإمكانيات، بل أخذت هذه الفئة تتطلع لمزيد من الإمكانيات والمزايا المبتكرة في هواتفهم الذكية، لذا قمنا بتقديم هواوي Y9 Prime 2019 للسوق المصري، يعد الهاتف الجديد نقلة نوعية في سوق الهواتف المتوسطة، ومن هنا يأتي التطور في كافة هواتف فئة Y الشبابية، التي حققت سلسلة نجاحات كبيرة في السوق المصري."

يعتبر HUAWEI Y9 Prime 2019 هاتف كبير الحجم. فهو لا يحتوي فقط على شاشة عرض كاملة مطلقة Urtla FullView من هواوي بقياس 6.59 بوصات بل هو خال أيضا من ميزة الNotch. وتتميز شاشة FHD+ بدقة 2340*1080 ومعدل تباين 1500:1. وتقدم شاشة العرض نسبة باعية 19.5:9 وتعرض الصور بألوان حقيقية حتى أنها تظهر التفاصيل المعقدة الصغيرة والغير مرئية. ومن السلامة استخدام HUAWEI Y9 Prime 2019 فهو حاصل على ترخيص معايير السلامة من TÜV Rheinland. فتقوم الشاشة بتنقية انبعاثات الضوء الأزرق الضار وتعدل بذكاء درجة حرارة اللون ومدى السطوع لحماية عيون المستخدم من الإجهاد.

مع الاستغناء عن ميزة الNotch، أصبحت الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل وفتحة عدسة F2.2 موجودة في الحافة العليا من الجهاز تخرج عندما يريد المستخدم التقاط صور السيلفي وتعود في داخل الهاتف بعد الانتهاء. وصممت هواوي مكتشف سقوط ذكي بحيث تعود الكاميرا إلى مكانها عند اكتشاف أي حالات سقوط.

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وتستطيع الكاميرا الأمامية التعرف بشكل دقيق وفوري على ثمانية سيناريوهات لأجسام ومشاهد مختلفة بفضل قدرات الذكاء الاصطناعي. وتزود هذه القدرات تأثيرات فوتوغرافية متنوعة مثل إنارة الفراشة من خلال بناء مصدر الضوء لتزويد إضاء لصور الوجوه ثلاثية الأبعاد لصور السيلفي والبورتريه.

يعتلي خلف الجهاز ثلاث كاميرات وهي: 16 ميجابكسل + 8 ميجابكسل + 2 ميجابكسل. من خلال هذه العدسات سوف تتمكن من التقاط صور واضحة وعالية الجودة مع تباين مرتفع. فعدسة 16 ميجابكسل تسمح مزيدا من الضوء نحو الحساس بحيث تحصل على صور في الليل غنية بالألوان وواضحة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة. وبفضل استقرار الذكاء الاصطناعي، هناك وقت زمني يمتد إلى 6 ثوان عندما تريد التقاط صورا ليلية وأنت ممسك بالهاتف بيدك من اجل السماح بمزيد من الضوء نحو المستشعر. ولمحبي تصوير الفيديو بالحركة البطيئة يسجل HUAWEI Y9 Prime 2019 مقاطع فيديو ب 480 إطار بالثانية الواحدة ويشغلهم مجددا بمعدل 1/16 مقارنة بالسرعة العادية.

والجدير بالذكر، أن هواوي أضافت لهذا الجهاز بطارية كبيرة سعة 4000 مللي أمبير ساعي، بالإضافة الي تزويد الهاتف بمعالج كيرين Kirin 710F ونظام التشغيل EMUI 9 للعمل مع ذاكرة رام سعة 4 جيجابايت وسعة تخزين 128 جيجابايت كبيرة بما فيه الكفاية لكافة المساحة التخزينية.