تكنولوجيا: HMD تطلق إعلان تشويقي لهاتف نوكيا المرتقب الإعلان عنه في 6 من يونيو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة HMD إعلان تشويقي جديد لهاتف نوكيا الذي يكشف عنه رسمياً في مؤتمرها الذي يعقد في 6 من يونيو، حيث من المتوقع أن تقدم هاتف Nokia 6.2 للأسواق العالمية.

تستعد شركة HMD لإطلاق إصدار جديد من هواتف نوكيا قريباً، وقد أطلقت الشركة أكثر من إعلان تشويقي مؤخراً تكشف عن بعض اللمحات الأولى من مواصفات الإصدار المقبل.

ويكشف الإعلان التشويقي الأول عن مدخل السماعات 3.5مم الذي يأتي في الجزء العلوي من تصميم الهاتف، كما تكشف اللمحات الأولى عن تصميم أنيق في الهاتف يأتي بزر التشغيل مع إضاءة للإشعارات تحاكي ما قدمت الشركة في هاتفي Nokia 4.2 و Nokia 3.2.

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ولقد نشرت شركة HMD أكثر من إعلان تشويقي بعد الإعلان عن موعد مؤتمرها الذي يقام في الهند في 6 من يونيو، حيث جاءت الإعلانات التشويقية بعبارة”شاهد الأشياء بإضاءة جديد”، كما جاء إعلان تشويقي في مقطع فيديو يكشف عن تصميم الكاميرة في الهاتف.

يذكر أن نوكيا ستعقد مؤتمر في نفس الموعد في إيطاليا، وهو ما يؤكد على خطط الشركة للإعلان عن إصدار جديد من الهواتف الذكية، حيث تشير بعض التوقعات إلى أن هاتف Nokia 6.2 هو الإصدار المرتقب الإعلان عنه.

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