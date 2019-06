Galaxy Note 10 سيأتي بأزرار فعلية بعد كل شيء، ولكنه سيفتقر لمنفذ السماعات

فاطمة أيت طالب - دبي - ذكر تقرير حديث أن شركة سامسونج ستتخلص من الأزرار الفعلية في الهاتف Galaxy Note 10، ولكن أحدث المعلومات التي طفت على السطح الآن تقول أن هذا لن يكون هو الحال.

وفقا للمسرب الصيني الشهير Ice Universe والذي يحظى بمصداقية عالية عندما يتعلق الأمر بالتسريبات، فهو يقول بأن الهاتف Galaxy Note 10 سيحتفظ بالأزرار الفعلية على غرار Galaxy Note 9 الحالي. ويقول Ice Universe أن شركة سامسونج قامت فعلاً بإختبار تصميم بلا أزرار فعلية، ولكنه لم ينجح في إجتياز ” الإختبارات الصارمة ” للشركة.

ومع ذلك، في حين أن الهاتف Galaxy Note 10 سيأتي مع أزرار فعلية، فإن ما سيفتقده هذا الهاتف المنتظر هو منفذ السماعات 3.5mm. وفي حين ظلت شركة سامسونج محتفظة بهذا المنفذ في هواتفها الذكية الرائدة طيلة السنوات الماضية على عكس الشركات الأخرى، فهي قررت التخلي عن هذا المنفذ في Galaxy Note 10 بداعي إستخدام بطارية أكبر.

من المتوقع أن يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Galaxy Note 10 في شهر أغسطس المقبل، ولكننا نتوقع أن نسمع المزيد عن هذا الهاتف قبل حلول تلك اللحظة.

Note10 pursues stability and maturity. In the first version, Note10 did not have physical buttons. It was very radical but it did not pass Samsung's rigorous testing, so the final version of Note10 still retains physical buttons.