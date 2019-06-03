الهاتف Oppo Reno يحصل على نسختين جديدتين : Coral Orange و Inspiration Edition

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Oppo في البداية بإطلاق سلسلة هواتف Oppo Reno Series باللون الأخضر والأرجواني والزهري. الآن، قامت شركة Oppo بإطلاق نسختين جديدتين، واحدة تمتاز باللون البرتقالي، في حين تمتاز النسخة الأخرى باللون الأزرق الداكن المزركش بالكثير من الرسومات.
نسخة Oppo Reno التي حصلت على هذين اللونين الجديدين هي النسخة العادية التي تضم كاميرتين فقط في الخلف، والمعالج Snapdragon 710، فضلا عن 6GB من الذاكرة العشوائية و256GB من الذاكرة الداخلية. وهذا الهاتف يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة ColorOS 6، كما أنه يدعم تقنية الشحن السريع VOOC 3.0.
النسخة البرتقالية الجديدة من الهاتف Oppo Reno ستأتي في علبة بيضاء عادية على غرار العلبة التي جاءت فيها النسخ الأخرى الحالية. ومع ذلك، نسخة Oppo Reno Inspiration Edition المزركشة بالعديد من الرسومات تأتي مع العديد من الملصقات التي يمكنك لصقها على الغطاء الواقي للهاتف أو في أي مكان آخر تريده.
كلا النسختين ستكونا متوفرتين للشراء مقابل 3299 يوان صيني أي ما يعادل 480 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية عندما تصبح متاحة للطلب المسبق في اليوم 6 يونيو، وهذا ما يعني بعد ثلاثة أيام من الآن.
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