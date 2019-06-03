ميزة Playmojis ستصل للكاميرات في الأمامية في الهاتفين Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما تم إطلاق الهاتفين Google Pixel 2 و Google Pixel 2 XL، قامت شركة جوجل بالكشف عن ميزة تدعى Playground والتي تتيح إستخدام ملصقات الواقع المعزز في الكاميرا الأمامية والخلفية. وبطبيعة الحال، وصلت هذه الميزة كذلك إلى الهاتفين Google Pixel 3 و Google Pixel 3 XL تحت إسم Playmojis، وأكدت شركة جوجل خططها لجلب ميزة Playground إلى الهاتفين Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL هذا العام.

إعتبارًا من الآن، لا يمكن إستخدام Playmojis إلا مع الكاميرا الخلفية في الهاتفين Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL، وهذا ما يعني بأنه لا يمكن إستخدام هذه الميزة حاليًا مع الكاميرا الأمامية في كلا الهاتفين. ولكن هذا سوف يتغير في المستقبل، فقد وعدتنا شركة جوجل بإستخدام ملصقات الواقع المعزز مع الكاميرا الأمامية في المستقبل القريب. لسوء الحظ، لم تكشف لنا الشركة عن أي إطار زمني محدد للتحديث، لذلك كل ما يمكننا فعله الآن هو الإنتظار.