شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جمعية (IEEE) ترفع القيود المفروضة على علماء شركة Huawei والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال معهد مهندسى الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) اليوم الاثنين، إنه تم رفع القيود المفروضة على موظفي شركة Huawei والشركات التابعة لها، وسيسمح لهم بالمشاركة في عملية مراجعة أوراق البحث الخاصة به.

وبحسب موقع TOI الهندى، قالت جمعية المهندسين ومقرها الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي إنها ستمنع علماء شركة Huawei من مراجعة الأوراق العلمية، حتى انتهاء الأزمة التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وإلغاء كافة القيود التجارية على الشركة الصينية، وذلك بعد أن اتهمت الولايات المتحدة الشركة بأنها مرتبطة بالحكومة الصينية ومنعت الشركات الأمريكية فعلياً من التعامل معها لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وقالت IEEE China في بيان على موقعها على الإنترنت إنها قررت رفع القيود بعد تلقي المزيد من التوضيحات من وزارة التجارة الأمريكية، حيث قالت: "لقد كان المقصود من مقاربتنا التقييدية السابقة حماية المتطوعين وأعضائنا وتجنب المخاطر القانونية ذات الصلة، وبعد تلقينا التعليمات ذات الصلة ، تم رفع المخاطر القانونية".

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هذا القرار الجديد لن يؤثر بشكل كبيرعلى الشركة، مثل قرار جوجل بوقف ترخيص أندرويد للشركة الصينية، لكن كان من الممكن أن يكون له تداعيات كبيرة محتملة، إذ سيجعل من الصعب على علماء Huawei تطوير الاكتشافات المختلفة المتخصصة بها الشركة الصينية مثل الذكاء الاصطناعى.