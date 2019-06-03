شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يجرى محادثات مع منظمين أمريكيين حول عملته الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن شركة فيس بوك تجرى حاليا محادثات مع منظم المشتقات المالية الأمريكية أو ما يعرف بـ "لجنة تداول السلع الآجلة" أو CFTC، وذلك بشأن خططها حول تطوير عملة رقمية.

التقرير جاء نقلا عن " كريستوفر جيانكارلو" رئيس "لجنة تداول السلع الآجلة"، وأكد أن الهيئة التنظيمية لا تزال فى المراحل الأولى من محادثاتها مع فيس بوك فى محاولة لفهم كون خطط الشركة للعملة الرقمية ستندرج تحت إطار اللجنة، فيما كان فيس بوك قد أنشأ فى مايو الماضى شركة للتقنية المالية فى سويسرا والتى تركز على "سلسلة الكتل"، والمدفوعات، بالإضافة إلى تحليلات البيانات، والاستثمار.

فيما جاء هذا التقرير الحديث بعد أسبوع واحد من تقرير سابق أشارإلى إن فيس بوك يضع حاليا اللمسات الأخيرة على خطط إطلاق عملته الرقمية فى العام المقبل، وأنه يعتزم إنشاء نظام للمدفوعات الرقمية فى حوالى 12 دولة حول العالم، بحلول الربع الأول من عام 2020، حيث يشار إلى هذه العملة داخليا باسم GlobalCoin، فيما تسعى الشركة حاليا للحصول على المشورة بشأن المسائل التشغيلية والتنظيمية، من المسؤولين فى وزارة الخزانة الأمريكية.