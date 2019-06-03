شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول روبوت فنان فى العالم يستعد لافتتاح معرضه الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تعتقد أن التصنيع والإدارة هى فقط الوظائف التى يمكن شغلها بواسطة الروبوتات، فكر فى الأمر مرة أخرى، حيث كشف تقرير جديد أن روبوت ذكى جديد "فنان" يستعد لافتتاح معرضه الخاص فى أكسفورد.

وبحسب موقع metro البريطانى، فتستخدم الماكينة ذراعًا آليًا خاصًا للطلاء وكاميرا مثبتة "للرؤية"، ويحمل هذا الروبوت اسم Ai-Da على اسم عالم الرياضيات "أدا لوفلي" أو Ada Lovelace، ويقال إنه أول روبوت واقعى قادر على رسم الناس من الحياة باستخدام عينيها وقلم رصاص فى يدها، وفقًا لمطوريها.

ومن المنتظر أن يحمل المعرض الفنى لـ Ai-Da اسم ‘Unsecured Futures، والذى سيتم افتتاحه فى جامعة أكسفورد اعتبارًا من 12 يونيو، وسيضم مجموعة مختارة من أعمال الروبوت، والتى تم تطويرها باستخدام عمليات الذكاء الإصطناعى AI والخوارزميات فى الجامعة.

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وسيتضمن العمل الفنى الرسم والتلوين والنحت وفن الفيديو واستكشاف الحدود بين الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا والحياة العضوية.

وقال إيدان ميلر، مطور Ai-Da، وصاحب معرض الفنون "إنها رائدة فى حركة فنية جديدة للذكاء الإصطناعى، ونحن متحمسون لتقديم Ai-Da، أول فنانة روبوتية متخصصة، تصنع فنها الخاص، بالإضافة إلى كونها فنانة أداء".

وأضاف "إن العمل يشجعنا على التفكير فى الذكاء الاصطناعى والاستخدامات والانتهاكات التكنولوجية فى العالم اليوم."

وقد طور المهندسين اليد الآلية التى تستخدمها Ai-Da، والتى تتبع عددًا من المراحل وخوارزميات الذكاء الاصطناعى، وتحسب مسارًا افتراضيًا استنادًا إلى ما تراه أمامها وتفسير الإحداثيات لإنشاء قطعة فنية، وقالت لوسى سيل، الباحثة والمنسقة للمشروع: "نتطلع إلى محادثة Ai-Da التى تثير المشاهدين".