شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تضيف الواقع المعزز فى "تطبيق البحث" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إذا كنت تبحث عن حيوان معين على محرك بحث جوجل، فقد تكون النتائج مفاجئة لك، حيث طرح عملاق البحث ميزة جديدة فى خدمة البحث تعتمد على الواقع المعزز، والتى قد تؤدى إلى ظهور حيوانات افتراضية فى العالم الحقيقى، طالما أن لديك هاتف مزود بتقنية الواقع المعزز.

وبحسب موقع engadget الأمريكى، فإن الخدعة الجديدة تعمل على "ماعز الألب" و "أسماك الصياد" والدببة وبطاريق الإمبراطور والقنفذ الأوروبى والأسود والنمور والذئاب الخشبية، كما يعمل أيضا مع الكلاب والقطط، وعند البحث على أى منها ستظهر بطاقة تقول "تعرف على [حيوان] بالحجم الطبيعى عن قرب."

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وتحتوى البطاقة على زر "عرض فى مساحتك" يضع نسخة متحركة من هذا الحيوان فى البيئة التى تعيش فيها من خلال تقنية الواقع المعزز، ويمكن تحريكها وتغيير حجمها - بل إنها تأتى مع تأثيرات بصرية وصوتية مناسبة.

وسيكون على المستخدم منح الميزة الجديدة إمكانية الوصول إلى الكاميرا وتخزينها حتى تتمكن من رؤية حيوانات AR فى أول مرة تشاهد فيها، وبعد ذلك يمكن اللعب معه فى أى وقت تريده، ولعل هذه هى مجرد واحدة من مميزات الواقع المعزز لبحث جوجل والتى تم الكشف عنها فى مؤتمر I/O فى أوائل مايو.