اتصالات تضاعف سرعات الإنترنت المنزلي لمشتركي eLife

أعلنت شركة “اتصالات” يوم السبت عن إجرائها مضاعفة أخرى على سرعات الإنترنت المنزلي عبر باقات eLife، لتتيح بذلك لعملائها فرصة الاستمتاع بواحدة من أسرع خدمات النطاق العريض الثابت في المنطقة، بما يعزز من تجربة المشتركين عن استخدام الأجهزة الذكية المتعددة في آن واحد.

وقالت الشركة: إن الباقة الأساسية؛ أصبحت مع سرعات الإنترنت المضاعفة، أسرع باثني عشر ضعفًا عن العام الماضي، كما ضُوعِفت السرعات لباقات eLife Home Entertainment بصورة دائمة وتلقائية، ودون أي رسوم إضافية.

وأضافت “اتصالات” أن هذا التحديث الكبير على السرعات يأتي تماشيًا مع إستراتيجيتها الطويلة الأمد الهادفة إلى “قيادة المستقبل الرقمي؛ لتمكين المجتمعات”، وذلك من خلال مواصلة الاستثمار في الابتكار، ولاسيما في تقنيات وخدمات الجيل القادم المتطورة، بما يرتقي بالقدرات الشبكية التي تمتلكها “اتصالات”، وهو ما نتج عنه بلوغ دولة الإمارات المرتبة الأولى عالميًا في مدى نفاذ شبكة الألياف الضوئية الموصولة للمنازل FTTH، للمرة الثالثة على التوالي.

وقال (خالد الخولي) – الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في (اتصالات): “نحن في اتصالات سعداء بأن نتمكن من تقديم هذه العيدية المميزة لمشتركي باقات eLife Unlimited، وباقات eLife Value Pack، عبر توفير تحديث تلقائي ودائم، لمضاعفة سرعات الإنترنت”. مشيرًا إلى أن السرعة كانت تبدأ من 20 ميجابت في الثانية في العام الماضي، من خلال باقة Family، إلى أن أصبحت اليوم سرعتها 250 ميجابت في الثانية عبر باقة Starter.

وأضاف الخولي: “ندرك في (اتصالات) مدى أهمية توفُّر سرعات عالية في ظل تزايد الأجهزة المنزلية المتصلة بشبكة الإنترنت، ومن هذا المنطلق فإننا نحرص على توفير خدمات مبتكرة ومتميزة؛ لنُلبي من خلالها تطلعات عملائنا في توفير سرعات مضاعفة للإنترنت، ومشاهدة محتوى تلفزيوني ذي طابع عالمي، وذلك بأسعار في غاية التنافسية”.

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وستبدأ السرعات الجديدة لباقات eLife Unlimited من 250 ميجابت في الثانية، وذلك عبر باقة Starter، في حين ستكون سرعة الباقة الرياضية Unlimited Sports، وستبلغ سرعة باقة الترفيه Entertainment في الثانية 500 ميجابت، وستصل سرعات الباقة المميزة Premium إلى 1 جيجابت في الثانية، إضافة إلى مضاعفة سرعات مشتركي “أنا إماراتي” في باقة eLife Unlimited مجانًا لتصل إلى 500 ميجابت في الثانية.

وقالت “اتصالات”: إن سرعات الإنترنت المنزلي سوف تُضاعَف لمشتركي الجيل الأول من باقات eLife الثلاثية المختلفة، والتي تتضمن باقة العائلة Family، وباقة الرياضة Sports، وباقة Combo، والباقة المميزة Premium.

وأضافت الشركة أن باقات eLife Unlimited تتيح للمشتركين الاستمتاع بمحتوى متميّز من كبرى شركات البث التلفزيوني، وشركات الإعلام، مثل: قناة أبوظبي الرياضية، و MBC، و OSN و STARZ PLAY عبر جهاز استقبال رقمي واحد، لضمان الترفيه المتواصل لجميع المنازل في الدولة.

يُشار إلى أن عملية تحديث السرعات تجري بصورة تلقائية لكافة المشتركين الذين ستشملهم الخدمة، ودون الحاجة لتقديم أي طلب، وبدون رسوم إضافية، وما عليهم سوى الاستمتاع بالسرعات الجديدة، وفق قول الشركة.