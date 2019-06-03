سامسونج تعلن عن حاسبين من فئة Notebook 7

وسعت شركة سامسونج محفظتها من أجهزة الحواسيب عبر إعلانها عن جهازي Notebook 7 و Notebook 7 Force، بحيث يأتي حاسب Notebook 7 العادي بحجمين، 13؛ و 15 إنشًا، بينما يأتي Notebook 7 Force بحجم 15 إنشًا فقط.

وتستهدف سامسونج سوق الأجهزة المحمولة الفائقة النحافة باستخدام هذه الحواسب المحمولة، ويبدو أن Notebook 7 و Notebook 7 Force يتنافسان بشكل مباشر مع جهاز Matebook من هواوي؛ ومنتجات Surface من مايكروسوفت؛ و MacBook Pro من آبل.

ويشابه Notebook 7 بشكل ملحوظ جهاز MacBook من آبل، وهذا على الأرجح ما كانت تسعى إليه سامسونج، وذلك بالنظر إلى أنه يحتوي على لوحة تعقب كبيرة جدًا، خاصة على طراز 15 إنشًا.

وعلى الرغم من أن لوحة التعقب ليست كبيرة مثل تلك الموجودة في MacBooks من آبل، لكنها أكبر بكثير مما قد تراه عادةً على جهاز يعمل بواسطة نظام التشغيل ويندوز.

ويتميز Notebook 7، على عكس MacBook Pro من آبل، بمجموعة من المنافذ المفيدة، بما في ذلك منفذي USB 3.0؛ ومنفذ USB-C؛ و HDMI؛ وفتحة microSD.

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وتتشابه لوحات المفاتيح ذات الإضاءة الخلفية بين الإصدارين 13 و 15 إنشًا باستثناء لوحة الأرقام الموجودة فقط في إصدار 15 إنشًا.

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واستخدمت سامسونج معالجات إنتل من الجيل الثامن ضمن جميع الإصدارات، وعلى الرغم من أنها لم تحدد طرازًا معينًا، فمن المحتمل أن تكون المعالجات رباعية النوى.

وأدخلت الشركة ترقيات جديدة على وحدة معالجة الرسوميات تتمثل ببطاقة Nvidia MX250، والتي تعد أسرع بكثير من بطاقة رسوميات UHD المدمجة من إنتل، لكنها تستهلك طاقة أكبر.

ويمكن للمستخدمين الحصول على ما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وما يصل إلى 512 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية من نوع NVMe SSD.

ويستهدف حاسب Notebook 7 المستخدمين الذين يفضلون عمر البطارية على الأداء، وهو أمر مهم للأشخاص أثناء التنقل، بينما يستهدف Notebook 7 Force الشريحة التي لا تمانع في التقليل قليلاً من عمر البطارية للحصول على المزيد من الأداء.

ويتميز حاسب Notebook 7 بشاشة بقياس 13.3 أو 15.6 إنشًا؛ بدقة 1920×1080 بيكسلًا؛ مع نظام التشغيل Windows 10 Home؛ والجيل الثامن من معالجات إنتل Core؛ وبطاقة الرسوميات المدمجة Intel UHD أو المنفصلة NVIDIA GeForce MX250؛ مع كاميرا ويب أمامية بدقة 720 بيكسلًا؛ وميكروفون؛ ومكبرات صوت ستيريو بنظام Dolby Atmos؛ وقارئ بصمات الأصابع.

بينما يتميز حاسب Notebook 7 Force بشاشة بقياس 15.6 إنشًا؛ بدقة 1920×1080 بيكسلًا؛ مع نظام التشغيل Windows 10 Home؛ والجيل الثامن من معالجات إنتل Core؛ وبطاقة الرسوميات المنفصلة NVIDIA GeForce GTX 1650؛ مع كاميرا ويب أمامية بدقة 720 بيكسلًا؛ وميكروفون؛ ومكبرات صوت ستيريو بنظام Dolby Atmos؛ وقارئ بصمات الأصابع.

ويبدأ سعر جهاز Notebook 7 من 999 دولارًا، بينما يبدأ سعر Notebook 7 Force من 1499 دولارًا، على أن يتاح الحاسبان للشراء في الولايات المتحدة بدءًا من 26 يوليو 2019، ويمكن للمستهلكين الطلب مسبقًا اعتبارًا من 12 يوليو 2019.