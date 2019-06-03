جوجل تحل مشكلة انقطاع دام 5 ساعات في عدد من خدماتها

قالت شركة جوجل اليوم الاثنين إنها حلّت مشكلة “ازدحام الشبكة” التي حصلت في شرق الولايات المتحدة وأثرت على عدد من خدماتها، بما في ذلك خدمتها السحابية “جوجل كلاود” Google Cloud، وحزمتها المكتبية “جي سوت” G Suite، وموقع مشاركة الفيديو يوتيوب.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية: إنها ستجري تحقيقًا في انقطاع الخدمة الذي حصل، وسوف تدخل تحسينات مناسبة على أنظمتها لمنع تكرار مثل هذه الانقطاع في المستقبل، أو تقليل احتمالية حدوثه.

وأضافت الشركة – التي أعلنت انتهاء المشكلة تمامًا في تمام الساعة 4 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ (2 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة) – أنها ستقدم تقريرًا مفصلًا عن هذا الحادث بمجرد الانتهاء من التحقيق الداخلي.

وأعلنت جوجل في وقت متأخر من يوم الأحد أنها تعاني من مستويات عالية من الازدحام، مضيفةً أن الحادث بدأ الساعة 12:25 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ (10:25 مساءً بتوقيت مكة المكرمة). وقالت الشركة: إنها حددت السبب الجذري للمشكلة، ولكنها لم توضحه.

يُشار إلى أن خدمة التراسل المصور “سناب شات” تأثرت أيضًا بهذا الانقطاع بالنظر إلى أن شركة سناب – المالكة لها – تستخدم خدمة جوجل السحابية.