تقرير: فيسبوك تجري محادثات مع المنظمين الأمريكيين بشأن…

أفادت صحيفة “فايننشال تايمز” يوم الأحد بأن شركة فيسبوك تجري محادثات مع منظم المشتقات المالية الأمريكية – “لجنة تداول السلع الآجلة” – بشأن خططها الرامية إلى تطوير عملة رقمية.

وذكرت الصحيفة نقلًا عن (كريستوفر جيانكارلو) – رئيس “لجنة تداول السلع الآجلة” – أن الهيئة التنظيمية لا تزال في المراحل الأولى من محادثاتها مع فيسبوك في محاولة لفهم ما إذا كانت خطط الشركة للعملة الرقمية ستندرج تحت إطار اللجنة.

وكانت فيسبوك – صاحبة أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم بأكثر من 2.3 مليار مستخدم – أنشأت في شهر أيار/ مايو المنصرم شركة للتقنية المالية في سويسرا؛ تركز على “سلسلة الكتل”، والمدفوعات، بالإضافة إلى تحليلات البيانات والاستثمار.

ويأتي تقرير “فايننشال تايمز” بعد نحو أسبوع من تقرير هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” BBC الذي ذكرت فيه أن فيسبوك تضع اللمسات الأخيرة على خطط إطلاق عملتها الرقمية في العام المقبل، وأنها تعتزم إنشاء نظام للمدفوعات الرقمية في نحو 12 دولة حول العالم، بحلول الربع الأول من عام 2020.

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ووفقًا لـ “بي بي سي”، فإن فيسبوك تريد البدء في اختبار عملتها الرقمية – التي يُشار إليها داخليًا باسم “العملة العالمية” GlobalCoin – بحلول نهاية العام الحالي، وهي تسعى الآن للحصول على المشورة بشأن المسائل التشغيلية والتنظيمية، من المسؤولين في وزارة الخزانة الأمريكية.

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وتريد فيسبوك إنشاء عملة رقمية توفر طرقًا معقولة وآمنة لتسديد المدفوعات، بغض النظر عما إذا كان لدى المستخدمين حساب مصرفي أم لا. وهي تأمل في منافسة الشبكات الحالية، عن طريق كسر الحواجز المالية، والتنافس مع البنوك، وخفض تكاليف المستهلك.

وكانت المعلومات المتعلقة بمشروع فيسبوك المسمى Project Libra لإطلاق عملية رقمية، قد ظهرت لأول مرة في شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي.