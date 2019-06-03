دو تمنح هاتف Axon Pro 10 مع دعم 5G مجانًا لمن طلبه أولًا

أعلنت شركة الاتصالات الإماراتية “دو” du يوم السبت عن تعاونها مع “زد تي إي” ZTE الصينية لتوفير الاتصال بشبكة تقنية الجيل الخامس، عبر الهاتف المحمول “أكسون برو 10” Axon Pro 10، الذي طُرح حديثًا في الأسواق.

وقالت الشركة في بيان: إن مجموعة مختارة من عملائها الذين سُجِّلوا في 8 أيار/ مايو المنصرم، ستتلقى الأجهزة المحمولة مجانًا، وسوف تُرسل إليهم مباشرةً لتمكينهم من الاستمتاع بشبكة الجيل الخامس بسرعة تفوق سرعة شبكة الجيل الرابع – المستخدمة حاليًا – بعشرين مرة.

وقالت “دو”: إن هذا الإعلان يأتي عقب أول تجربة مباشرة لتقنية الجيل الخامس مع المستهلكين في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي استعرضتها الشركة عبر متاجرها، وخلال استضافتها لفعاليات السحور الرمضانية طوال شهر أيار/ مايو المنصرم.

وقد قُدِّم جهاز Axon Pro 10 المحمول، الذي طُوِّر ليتوافق مع تقنية الجيل الخامس، وليتسنى للمستهلكين الاطلاع على الإمكانيات والآفاق الجديدة التي يوفرها تحسين عمل الشبكة. وأُتيح هذا الجهاز على نطاق واسع؛ لتمكين المستخدمين من الاستفادة من تجربة الجيل الخامس، مع ما توفره من مزايا وقدرات هائلة.

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وتعتقد “دو” أن نشر تقنية الجيل الخامس يعزز ريادة شركات الاتصال كلاعبة رئيسية على مستوى القطاع، بناءً على ابتكارات تقنية المعلومات والاتصالات السابقة، وريادة البنية التحتية الذكية.

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ووعدت “دو” بأنها ستستمر مستقبلًا في جلب المزيد من الهواتف المحمولة، المزودة بتقنية الجيل الخامس خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بما في ذلك جهاز: Huawei Mate x5G، وZTE Router إلى الإمارات فور توفرهما.