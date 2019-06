شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مظاهرة عارية أمام مقر فيس بوك احتجاجا على سياسة الشركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرد حوالى 100 شخص من ملابسهم أمام مقر فيس بوك فى نيويورك كجزء من الاحتجاج على سياسات فيس بوك وانستجرام فيما يتعلق بالعرى الفنى.

وبحسب شبكة "CNN" الأمريكية، فإن المتظاهرين كانوا يبدون عراة على الطريق صباح اليوم، مع الإمساك بصورة تغطى جزء من جسدهم، وقد تم تنظيم الاحتجاج - الذى يطلق عليه #wethenipple - وصُور بواسطة الفنان الأمريكى "سبنسر تونيك" والتحالف الوطنى ضد الرقابة (NCAC).

وقد شارك أعضاء فى مجموعة حقوق المرأة "Grab Them By The Ballot" فى المظاهرة، فيما قالت المجموعة فى بيان إنها "تتحدى الرقابة على العرى الأنثوى الفنى من خلال معايير المجتمع فى فيس بوك وانستجرام"، وحتى الآن لم يعلق فيس بوك على هذا الأمر.

وقالت دون روبرتسون، مؤسسة مجموعة Grab Them By The Ballot والتى تهدف إلى تمكين "النساء حول إيجابية الجسد وتشجيع إقبال الناخبات فى عام 2020" أنه تم إخضاعهم للرقابة على فيس بوك بعد نشر صورعارية فنية للنساء، وأَضافت أن فيس بوك قام بتعطيل حساب المجموعة الإعلانى بشكل دائم بعد أن نشروا لوحة عارية مع قصيدة احتفالية لعيد الأم، وقالت إن حسابها الشخصى قد تم حظره ست مرات بعد أن نشرت صوراً فنية لنساء عاريات.

وفقا لسياسات المجتمع فى انستجرام، يتم حظر الصور المجردة على الموقع، حيث جاء فيها "نحن نعلم أنه فى بعض الأحيان قد يرغب الأشخاص فى مشاركة صورعارية ذات طبيعة فنية أو إبداعية، ولكن لأسباب متنوعة، لا نسمح بالتعرى على انستجرام، ويشمل ذلك الصور ومقاطع الفيديو وبعض الصورالرقمية إنشاء محتوى يُظهرالاتصال الجنسى والأعضاء التناسلية والمقربات من الأرداف العارية بالكامل".

وتقول شبكة فيس بوك أنها تقيد" عرض العُرى أو النشاط الجنسى لأن بعض الناس فى مجتمعنا قد يكون لديهم بعض الحساسية لهذا النوع من المحتوى "، كذلك فإن معايير مجتمع وسائل الإعلام العملاقة الاجتماعية تقول:" أصبحت سياسات العرى لدينا أكثر دقة مع مرور الوقت. نحن نتفهم أنه يمكن مشاركة العُرى لمجموعة متنوعة من الأسباب، بما فى ذلك شكل من أشكال الاحتجاج، لزيادة الوعى حول سبب ما، أو لأسباب تعليمية أو طبية، إذا كانت هذه النية واضحة، فنحن نسمح بالمحتوى ".