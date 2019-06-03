شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل خسارة هواوى.. مكسب لـ "أبل" و"سامسونج"؟.. محٌلل يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لأكثر من أسبوعين مضوا، تعانى شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة Huawei من مجموعة من الأزمات، خاصة وأنها أكبر ضحية - حتى الآن - للحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، حيث تواجه أعمال الهواتف الذكية من Huawei مستقبلاً غير مؤكد مع جوجل، مما يشير إلى أنها لن تقدم دعم أندرويد للشركة بعد الآن، وهو الأمرالذى يمكن أن يؤدى لحصول اثنين من أكبر منافسى هواوى وهما سامسونج وأبل على الحصة الكبرى فى قطاع الهواتف الذكية.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فيرى المحلل الشهير "Ming Chi-Kuo " أن سامسونج ستحقق مكاسب كبيرة على حساب خسائر هواوى، ووفقا لـ "كو"، فقد ترتفع شحنات سامسونج المقدرة "من 290 مليون إلى 300-320 مليون".

أما تقرير أخر لموقع 9to5Mac الأمريكى، والذى يعتمد على انخفاض مبيعات Huawei فى الأسواق غير الصينية، كشف أن حوالى 45٪ من شحنات الهواتف الذكية من Huawei تأتى من أسواق غير صينية، ويمكن لشركة سامسونج أن تكسب فى هذه الأماكن، كما أشار التقرير إلى إمكانية أن تعود شحنات أيفون السنوية إلى حوالى 200 مليون وحدة.

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أبل بين المكسب والخسارة

أما شركة أبل فربما لا تكون أحد الرابحين بشكل كبير، إذ ان الشركة تواجه بعض المشاكل فى السوق الصينية، كما كانت هناك تقارير عن تصاعد المشاعر المعادية لـ "آبل" والتى تنتشر فى الصين بسبب حظر دونالد ترامب لشركة Huawei، وبحسب ما ورد منعت بعض الشركات الصينية موظفيها من شراء منتجات أبل، لذلك ففى حين أن شركة أبل قد تفقد المزيد من الشحنات فى الصين، إلا أنها قد تحصل على مكانة هواوى فى الأسواق الأخرى.

مصير هواوى

أما بالنسبة إلى Huawei، فإن "كو" يشعر بالأسف، حيث يقول: "سيكون التأثير الأكثر أهمية هو فقدان الثقة فى العلامة التجارية إذا لم تتمكن Huawei من تقديم شحنات مستقرة بسبب حظر التصدير الأمريكى، وقد تكون دوافع العملاء (المستهلكين والمشغلين) لشراء منتجات Huawei أقل بسبب الشحنات غير المستقرة. "