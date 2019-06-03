شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد انقطاع دام 5 ساعات .. جوجل تحل مشكلة عدد من خدماتها المعطلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة جوجل اليوم الاثنين أنها تمكنت من حل مشكلة "ازدحام الشبكة" التى وقعت فى الولايات المتحدة، والتى أثرت على عدد من خدماتها، بما فى ذلك خدماتها السحابية Google Cloud وحزمة G Suite، وموقع مشاركة الفيديو يوتيوب، وذلك لأكثر من 5 ساعات.



تعطل جوجل

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وبحسب موقع cbsnews الأمريكى، كشفت شركة جوجل أنها ستجرى تحقيق فى السبب وراء انقطاع هذه الخدمات، كما ستدخل تحسينات مناسبة على أنظمتها لمنع تكرار مثل هذه الاعطال في المستقبل، أو تقليل احتمالية حدوثها.

وأعلنت جوجل أنها ستقدم تقريرًا مفصلًا عن هذا الحادث بمجرد الانتهاء من التحقيق الداخلى، فيما كانت الشركة قد كشفت فى وقت متأخر من يوم الأحد أنها تعانى من مستويات عالية من ازدحام الشبكة .