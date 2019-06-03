تكنولوجيا: بحث: 52% من أولياء الأمور من "مدمنى التكنولوجيا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة "كمن سانس ميديا" الأمريكية للأبحاث، فى أحدث استطلاع لها، أن 29% من المراهقين ينامون مع أجهزة المحمول الخاصة بهم بجانبهم، بينما يفعل 12% من الآباء نفس الشىء، وأن 52% من الآباء يشعرون بالقلق إزاء مقدار الوقت الذى يقضونه على أجهزتهم المحمولة، مقارنة بنحو 39% من المراهقين، كما يشعر الآباء بأنهم مدمنون للتكنولوجيا، مقارنة بالمراهقين الذين لا يشعرون بأنهم من المدمنين، ويرغب المزيد من المراهقين في أن ينزل آباؤهم أجهزتهم، ويشعر 39 % من المراهقين أن والديهم يقضون وقتًا طويلاً على أجهزتهم.
وأوضحت الشركة أنه عندما يتعلق الأمر باستخدام العلاقات التي تؤثر على استخدام الجهاز ، فإن 28 % من الآباء يشعرون بأن استخدام المراهقين للجهاز المحمول قد أضر بعلاقتهم.. ومع ذلك يشعر معظم الآباء والمراهقين أن استخدام الجهاز لم يكن له أى تأثير على العلاقة.
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