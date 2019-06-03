تكنولوجيا: جوجل تعالج مشكلة تعطل خدماتها لدى الكثير من المستخدمين بعد 4 ساعات تقريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - واجهت عملاق البحث مؤخراً مشكلة في الخدمات السحابية أدت إلى تعطل وتجميد الكثير من خدمات الشركة من اليوتيوب، والجي ميل وأيضاً Snapchat، كما أثرت على تطبيقات أخرى أيضاً، حيث إستطاعت جوجل أن تصل إلى معالجة لسبب تعطل الخدمات بعد أكثر من 4 ساعات.

تعطل مفاجيء أصاب الكثير من خدمات جوجل مؤخراً في الولايات المتحدة بشكل خاص، حيث عجز الكثير من المستخدمين عن الوصول إلى خدمات جوجل من اليوتيوب، الجي ميل، سناب شات، إلى جانب خدمات Nest السحابية وDiscord من بين خدمات أخرى.

ولقد بدأت المشكلة في خدمات جوجل السحابية التي تدعم العديد من خدمات جوجل وتطبيقات أخرى أيضاً، مما أدى إلى تأثر العديد من التطبيقات إلى جانب تطبيقات جوجل الرئيسية بهذا العطل الذي أستغرق جوجل فترة تصل إلى 4 ساعات تقريباً لتصل إلى معالجة.

وتأثر بهذه المشكلة مستخدمي خدمات جوجل في الساحل الشرقي للولايات المتحدة بشكل خاص، إلا أن بعض المستخدمين في أوروبا قد أبلغوا أيضاً عن تعطل كلاً من تطبيقات اليوتيوب والجي ميل.

Advertisements

من جانب أخر أبلغ العديد من مستخدمي Google G Suite لاحقاً عن المشكلات التي وصلت بالفعل إلى الكثير من خدمات جوجل على شبكة الإنترنت، حيث سجلت شكاوى من الكثير من مستخدمي اليوتيوب على مستوى العالم، كما تأثر مستخدمي Discord، وSnapchat إلى جانب Vimeo نظراً لإعتماد هذه التطبيقات على خدمات جوجل السحابية في الواجهة البرمجية الخلفية للتطبيقات.

أيضاً من بين التطبيقات التي تأثرت بتعطل خدمات جوجل كان تطبيق Shopify، الذي واجه الكثير من مستخدميه مشكلة في الدفع عن طريق بطاقة الإئتمان لعدة ساعات.

يذكر أن جوجل أشارت إلى أن السبب الرئيسي لهذا الإنقطاع في خدمات جوجل يعود إلى الإزحادم الذي يصل إلى أعلى مستوياته في الساحل الشرقي للولايات المتحدة، كما أكدت على أن الشركة ستعمل على إجرء تحسينات لتفادي ظهور هذه المشكلة من جديد.

المصدر

اعلان

