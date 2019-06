مايكروسوفت ستبدأ في توزيع المزيد من الألعاب عبر متجر Steam

فاطمة أيت طالب - دبي - قد يعتقد المرء بأن شركة مايكروسوفت لا تريد حقًا تسهيل المنافسة على المنافسين، ولكن الشركة تقول أنها تعتزم القيام بذلك. أكدت شركة مايكروسوفت مؤخرًا أنها ملتزمة بدعم المتاجر المنافسة لألعاب الحاسوب مشيرة إلى أنها ستقوم الآن بتوزيع المزيد من ألعاب Xbox Game Studios من خلال متجر Steam التابع لشركة Valve.

قامت شركة مايكروسوفت فيما مضى بتوزيع هذه الألعاب عبر منصة Xbox Live فقط لكل من الحواسيب وأجهزة الألعاب المنزلية. ومع ذلك، تقول الشركة أنها تريد الآن منح اللاعبين المزيد من الخيارات عندما يتعلق الأمر بالمنصات التي يرغبون في الحصول على ألعابهم منها، وهذا ما يجعلها تسمح لهم الآن بشراء ألعابها على الحواسيب الشخصية من Steam.

وبخصوص هذا الموضوع، صرح رئيس قسم Xbox في شركة مايكروسوفت، السيد Phil Spencer بالقول : ” هدفنا هو جعل ألعاب Xbox Game Studios الخاصة بنا متوفرة في متاجر متعددة، بما في ذلك متجر Microsoft Store الخاص بنا على الويندوز، عند إطلاقها. نعتقد أنه يجب أن يكون لديك الحق في إختيار المكان الذي تريد شراء ألعاب الحواسيب الشخصية منها “.

تقر مايكروسوفت بأن الملايين من لاعبي الحواسيب الشخصية يفضلون الحصول على ألعابهم من Steam، وقد إستمعت إلى تعليقاتهم التي تفيد بأنهم يرغبون في المزيد من الخيارات. وأضاف Phil Spencer أن شركة مايكروسوفت ستقوم بإضافة أكثر من 20 لعبة لـ Xbox Game Studios على Steam، بما في ذلك Gears 5 و Age of Empires I و Age of Empires II و Age of Empires III: Definitive Editions.