سيارة Honda E Compact الكهربائية من شركة Honda تستبدل المرايا الجانبية بالكاميرات

فاطمة أيت طالب - دبي - كانت المرايا الجانبية معيارًا في السيارات. ومع ذلك، يبدو أن شركة Honda تعتقد أنه يمكن أن يكون هناك حل أفضل يتمثل في إستخدام الكاميرات، وقد بدأت منذ ذلك الحين في تطبيق هذه الفكرة مع سيارتها الكهربائية Honda E حيث قامت بإزالة المرايا الجانبية وإستبدالها بالكاميرات.

ووفقا لشركة Honda، فقد صرحت بالقول : ” الجيل التالي من تكنولوجيا الكاميرا تساعد السيارة في الحفاظ على التصميم الحديث والنظيف والبسيط، وتكمل الأعمدة المجاورة للمرايا ( A-pillars ) ومقابض الأبواب المنبثقة، والتي تأكد وصولها أيضًا إلى النسخة التجارية من السيارة الكهربائية Honda E. على عكس المرايا الجانبية التقليدية، تعرض الكاميرات عرض السيارة ولا تمتد إلى ما وراء أقواس العجلات “.

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تدعي الشركة أيضًا أنه من خلال إزالة المرايا الجانبية، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تقليل مقاومة السيارة، وهذا هو الأمر الذي يمكن أن يؤدي من الناحية النظرية إلى تقليل كمية الطاقة اللازمة للتحرك إلى الأمام، وبالتالي تمديد المسافة التي يمكن للسيارة قطعها قبل أن تحتاج لإعادة الشحن. وبغض النظر عن ذلك، فهذه الكاميرات تقوم بنقل المعلومات إلى الشاشات الموضوعة على لوحة القيادة داخل السيارة.

تتمثل إحدى الجوانب الإيجابية لهذا الحل في أنه يمكن للسائقين الإختيار بين زاوية المشاهدة العادية وزاوية المشاهدة الواسعة حيث يتوقع أن يحصل السائق في كلا الحالتين على زاوية مشاهدة جيدة مما سيساعد على جعل عملية ركن السيارة أسهل وكذلك التبديل بين الممرات. تعد الكاميرات الجانبية حاليًا حصرية لأوروبا فقط نظرًا للقوانين المعمول بها في أجزاء أخرى من العالم، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، حيث لا تزال الكاميرات الجانبية غير مسموح بها بعد.