تطبيقاتك تقوم بإرسل بيانات أكثر مما تتوقع إلى شركات التتبع والتسويق

فاطمة أيت طالب - دبي - إذا كنت شخصًا يقدر حقًا خصوصيته، فقد تجد التقرير الصادر مؤخرًا من صحيفة واشنطن بوست مزعجًا بعض الشيء. هذا لأنه وفقًا للتقرير، فقد تعاونت الصحيفة مع شركة متخصصة في الخصوصية تدعى Disconnect، ووجدوا أن تطبيقات الهواتف الذكية الخاصة بك ترسل الكثير من البيانات إلى شركات التتبع.

بطبيعة الحال، غالبية الأشخاص يعلمون أنه يتم تتبعهم إلى حد ما، ولكن التقرير وجد أن عملية التتبع كانت أكبر بكثير مما كان متوقعًا. كتب مؤلف التقرير Geoffrey Fowler : ” في ليلة الإثنين الأخيرة، تلقت عشرات من شركات التسويق وشركات الأبحاث وغيرها من مستهلكي البيانات الشخصية تقارير من iPhone الخاص بي. في الساعة 11:3 مساءً، حصلت شركة تدعى Amplitude على رقم هاتفي وبريدي الإلكتروني وموقعي بالتحديد. في الساعة 3:58 صباحًا، حصلت شركة أخرى تدعى Appboy على بصمة رقمية لهاتفي. في الساعة 6:25 صباحًا، تلقت شركة تدعى Demdex وسيلة لتحديد هاتفي وأرسلت قائمة تتبع أخرى لربطها معًا “.

وكما أوضح موقع 9to5Mac، فإن تتبع التطبيقات للبيانات الشخصية الخاصة بك ليس أمرًا جديدًا، وليس سيئًا دائمًا. في بعض الحالات، قد يكون ذلك مطلوبًا حتى تعمل بعض التطبيقات على نحو صحيح. وعلاوة على ذلك، فبعض المطورين يرغبون في معرفة ما هي الوظائف التي يتم إستخدامها وتلك التي لا يتم إستخدامها في التطبيقات الخاصة بهم. ومع ذلك، أوضح التقرير أن هناك نقص في الشفافية، فعدد قليل جدًا من المستخدمين هم الذين يعرفون فعليًا إلى أي مكان يتم إرسال بياناتهم أو وقت إرسالها.

هذا يعني أن محاولة حماية خصوصيتنا قد تكون صعبة إذا لم نكن نعرف مكان التسرب. لدى Geoffrey Fowler إقتراح، وهو أن تطلب شركة آبل من التطبيقات توضيح الوضع للمستخدمين عندما تستخدم أدوات تتبع الطرف الثالث.