خدمة تمكنك من رؤية أي حيوان بحجمه الطبيعي داخل غرفتك!

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 3 يونيو 2019 10:57 صباحاً - أضافت شركة "جوجل" ميزة جديدة إلى خانة البحث، تتيح لمالكي الهواتف الذكية التي تحتوي على تقنية الواقع المعزز جلب أي حيوان يودُّون رؤيته ومشاهدته بحجمه الطبيعي.

في مؤتمر I / O الذي انعقد في مايو الماضي، أوضح نائب رئيس "جوجل" لمنتجات الكاميرا والواقع المعزز، آبارنا تشينابراجادا، كيفية استخدام بحث جوجل للواقع المعزز، لرؤية حيوانات ثلاثية الأبعاد وبحجمها الطبيعي، ووضعها في المكان الذي يختارونه.

الميزة متوافرة الآن على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام "أندرويد" و"آي أو إس"، وتملك تقنية الواقع المعزز.

لتشغيل الخدمة اكتب اسم حيوان تودُّ رؤيته في خانة البحث، وإذا كان الحيوان من بين تلك المشاهد التي تدعمها الميزة حالياً، فسيظهر مربع صغير به نص يقول: "تعرَّف عن قرب [بالحجم الطبيعي]".

سيؤدي تحديد خيار "العرض ثلاثي الأبعاد" إلى إظهار نموذج متحرك ثلاثي الأبعاد للحيوان، وسيؤدي النقر فوق علامة تبويب "AR" أعلى الشاشة إلى عرض الحيوان على شاشة الجهاز، وبعدها سيظهر النموذج ثلاثي الأبعاد للحيوان في حجمه الفعلي على كاميرا الجهاز، ويتداخل مع أي شيء تراه الكاميرا.

It’s AR of the tiger!



If you’ve got an AR-enabled phone, you can now bring select animals right into your space for a safari (or safe snuggle) with Search. pic.twitter.com/kWpudETgeq