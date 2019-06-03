طقس اليوم حارعلى القاهرة والعظمى تسجل37 درجة

كتب: محمد متولي
توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم، طقس لطيف على السواحل الشمالية، حار على القاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا، لطيف ليلاً.
كما توقعت الهيئة، في بيان لها، أن تظهر سحب منخفضة ومتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط أمطار خفيفة على أقصى غرب البلاد، ومناطق جنوب الصعيد، بينما ستكون الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، والتي ستنشط علي خليج السويس ما قد يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.
درجات الحرارة اليوم في مصر
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