شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نظام ios 13 وتحديث للساعة.. أبرز ما ينتظره العالم من مؤتمر أبل للمطورين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق مؤتمر المطورين العالميين السنوى الذى تنظمه شركة أبل غدًا مع عرض رئيسي للمدير التنفيذي تيم كوك، والذي من المتوقع أن يكشف عن تحديثات البرامج لأجهزة أيفون وأيباد وماك الخاصة بالشركة.

وسيُعقد المؤتمر في مركز مؤتمرات سان خوسيه ماكينري في كاليفورنيا، الساعة 6 مساءً بتوقيت جرينتش يوم الاثنين 3 يونيو.



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من المتوقع أن يكون نظام التشغيل iOS الجديد لأجهزة أيفون وأيباد وأيبود هو المحور الرئيسي للحدث، وسيتضمن نظام التشغيل عددًا من التغييرات الرئيسية بما فى ذلك "الوضع المظلم" المنتظر منذ وقت طويل، والذى يحول خلفية الشاشة إلى سوداء، لتوفير عمر البطارية وجعل الاستخدام المطول أسهل على العينين.

وسيدعم أيضًا إيماءة "تراجع" جديدة، والتى ستتيح للمستخدمين التراجع وتكرار آخر إجراء من خلال الضغط على منطقة لوحة المفاتيح ثلاث مرات، ثم الانزلاق لليسار أو اليمين على التوالى، ومن المفترض أن يوفر هذا تحسينًا للإيماءة الحالية، والتي تتطلب من المستخدمين أن يهزوا أجهزتهم فعليًا للتراجع عن الإجراء الأخير.

وتشمل التحسينات الأخرى أدوات جديدة متعددة المهام، وإدخال تحسينات على تطبيقات الإيميل ومتصفح سفاري، وأدوات جديدة للإدارة وعرض وحدة التخزين.



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لا يُعرف الكثير عن الإصدار التالى من نظام التشغيل ماك OS، لكن الشائعات تشير إلى أن أبل تعمل على تحقيق المزيد من التكامل بين نظامي التشغيل ماك OSو iOS.

وهذا يعني أنه يمكنك رؤية المزيد من تطبيقات أيفون وأيباد على أجهزة ماك، بما فى ذلك تطبيق أبل تى فى، الذي أكدت أبل بالفعل أنه سيتواجد في ماك.

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ووفقًا لـموقع بلومبرج الأمريكي، الفكرة من وراء هذا المشروع والذى يحمل الاسم الرمزي Marzipan، هي تسهيل قيام المطور بتصميم تطبيق واحد يعمل على كل أجهزة شركة أبل.

ووفقًا للتقرير قد يتم تقسيم iTunes إلى عدة تطبيقات مثل الموسيقى والبودكاست والتلفزيون والكتب، ويمكن أن يتيح استخدام آيباد كشاشة ثانية لجهاز ماك.



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ومن المرجح أن يحصل نظام تشغيل ساعة أبل الذكية على تحديث، مع ميزات اللياقة البدنية الجديدة، والتتبع، وكذلك مراقبة الصحة وربما النوم.

وبالنسبة إلى tvOS، من المحتمل أن يكون التركيز على خدمة الاشتراك التلفزيوني القادمة للشركة، والتي ستطلق في وقت لاحق من هذا العام.

يجب أن يجلب البرنامج الجديد أيضًا Apple Arcade، خدمة الاشتراك فى ألعاب الفيديو العملاقة للتكنولوجيا، والتي من المقرر إطلاقها في ذلك الوقت كخطة تلفزيونية جديدة.



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على رغم من أن أبل لن تعلن عن جهاز أيفون جديد، لكن المؤتمر لن يمضي بدون إعلان عن جهاز جديد من أجهزة أبل، ومن المرجح أن يُعلن عن جهاز Mac Pro الجديد والذي يستهدف المحترفين.

وسيحصل جهاز Mac Pro على إعادة تصميم، مما يسمح للمستخدمين باختيار المكونات التي يريدونها واختيارها. وبحسب ما ورد تعمل شركة أبل أيضًا على شاشة بحجم 6،6 بوصة تعمل بمصاحبة جهاز Mac Pro.