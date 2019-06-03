تكنولوجيا: أوبو تكشف عن أول كاميرا أمامية تحت شاشة الهاتف الذكي

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كشفت شركة أوبو OPPO، الصينية للهواتف الذكية، عن أول كاميرا أمامية تحت الشاشة، وذلك عبر حساب أوبو الرسمي على موقع تويتر.

وكشف الفيديو، الذي بثته أوبو، عن كاميرا أمامية تحت زجاج الشاشة، ودون الطرق المعروفة حاليا في وضع الكاميرات الأمامية، مثل النتوء (النوتش) والقطع الدائري في الشاشة وكذلك تقنية الكاميرا المنبثقة.

وكان المدون “بن جسكين” هو أول من كشف على وجه التأكيد استعداد أوبو OPPO للكشف عن هاتف ذكي بكاميرا أسفل شاشة الهاتف، على حساب تويتر الخاص به في 11 من مايو الجاري، وقد تحقق ذلك بالفعل.

ولا زالت أوبو تضع اسمها بوضوح وقوة بين العلامات التجارية للهواتف الذكية المبتكرة لتقنيات جديدة، فقد سبق لها ابتكار تقنية الشحن فائق السرعة VOOC ونظام العدسات المقربة 10x.