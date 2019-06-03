شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حقائق مهمة عن مجرة درب التبانة.. اعرف وزنها وعدد النجوم بها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مجرة درب التبانة هى المكان الأوسع الذى يضم كوكبنا الصغير، ومع ذلك لا نعرف الكثير من الحقائق حول هذه المجرة المليئة بالنجوم والذى يوجد بها ثقب أسود كبير، حيث إننا نرصد عددا من هذه المعلومات المهمة وفقا لما ذكره موقع "livescience" العلمى.

على الرغم من أن الفلكيين غير متأكدين بالضبط من وزن مجرتنا، إلا أن التقديرات تتراوح ما بين 700 بليون و 2 تريليون ضعف كتلة الشمس، ولعل هذا التشوش وعدم الوضوح يعود إلى حقيقة أن معظم كتلة المجرة بما يساوى 85% منها عبارة عن مادة مظلمة، ولعل آخر تحديث لتقدير كتلة درب التبانة وصل إلى 960 مليار ضعف كتلة الشمس.

ومثلما لم يكن هناك وزن محدد للمجرة، فإنه لا توجد أيضا إحصائيات محددة على الرقم الأساسى للنجوم، فترى التلسكوبات فقط ألمع النجوم في المجرة، ويتم إخفاء العديد منها عن طريق حجب الغاز والغبار لها.

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ولكن الأعداد الموجودة هى تقريبية، حيث قام القمر الصناعى Gaia التابع لوكالة الفضاء الأوروبية برسم خريطة لمليار نجم في مجرتنا، ويعتقد علماءها أن هذا يمثل 1 بالمائة من الإجمالي، لذلك ربما يحتوي درب التبانة على حوالي 100 مليار نجم.

كما أن الحقيقة الحزينة بشأن مجرتنا، أن العلماء رصدوا اصطدام متوقع بين مجرة درب التبانة مع المجرة المجاورة لها "أندروميدا" بسبب حركتهما، ولكن الجانب المشرق فى الأمر إن ذلك يحتاج إلى 4 مليارات سنة.