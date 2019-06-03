شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف إيه هو قمر الفراولة وليه سموه بالاسم ده؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قمر الفراولة أو "Strawberry Moon" هو حدث من بين أحداث شهر يونيو التى سنشهدها خلال أيام، وسمى بهذا الاسم بسبب الفراولة البرية التى تبدأ بالنضوج فى أوائل الصيف وكانت السبب فى اسم القمر المعروف أيضا بالقمر الساخن وقمر الكريز.

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ووفقا لما ذكره موقع "timeanddate" فإنه فى العصور القديمة خاصة عند قبائل الأمريكيين الأصليين كان من الشائع تتبع الفصول المتغيرة باتباع الشهر القمرى بدلاً من السنة الشمسية، والتى تستند إليها الأشهر الـ12 فى تقويمنا الحديث، وبالتالى نستخدم العديد من أسماء الأشهر القديمة كأسماء اكتمال القمر.

جدير بالذكر أنه لا يكون فيها القمر باللون الوردى أو الأحمر مثلما يحدث فى القمر الأزرق الذى لا يكون بأى لون إلا القمر الطبيعى، ولكنه يكون مكتملا ومشرقا فقط.