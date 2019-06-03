شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: رصد 30 نجما ثنائيا بلا مأوى خارج أى مجرة معروفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النجوم الثنائية هى عبارة عن نجمين يدوران حول بعضهما البعض، ويجمعان غازاتهما معًا، وقد تم العثور على عدد 30 منها فى الفراغ خارج المجرات، حيث يفسر العلماء حالتها بعد اكتشافها.

ووفقا لما ذكره موقع "space" العلمى فإن أنظمة النجوم الثنائية التى تم اكتشافها مؤخرًا بالقرب من مجموعة مجرة على بعد 62 مليون سنة ضوئية من الأرض، وفقًا لدراسة نشرت فى فى The Astrophysical Journal، تم طردها من مجراتها الأصلية عندما خرج أحد أعضاء الشراكة فجأة عن الطبيعى، وانهار إلى نجم نيوترونى وخلق انفجارًا قويًا إلى درجة أنه خرج مع الثنائى الذى معه فى الفضاء خارج المجرة.

وقال شيانغ يو جين، من جامعة ماكجيل فى مونتريال: "ما حدث يشبه الضيف الذى يطلب منه مغادرة حفلة بسبب صديقه السيئ، فهذا ما حدث لهذه المجموعة التى خرجت، لمجرد أنها فى مدار مع النجم الذى تحول إلى سوبر نوفا".

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واكتشف جين وزملاؤه النجوم المنفية أثناء دراسة بيانات انبعاث الأشعة السينية التى دامت 15 عامًا، والتى جمعها مرصد تشاندرا للأشعة السينية التابع لناسا.

وقال الباحثون إن تلك الأقراص الساخنة كانت مرئية فقط فى ضوء الأشعة السينية، حوالى 30 من توقيعات الأشعة السينية المكتشفة جاءت من خارج حدود أى مجرة معروفة.

وخلص الفريق إلى أن هذه الأنظمة المتوهجة كانت على الأرجح زوجًا من نيوترون واحد ونجم غير نيوترونى تم إخراجه من مجرتهم الأصلية عندما تحول نجم نيوترون لسوبرنوفا وانهار.

وكتب الفريق أن ثلاثين زوجًا من النجوم التى لا مأوى لها قد تبدو كثيرة، لكن ربما يوجد عدد لا يحصى من النجوم الآخرين فى الفضاء بلا مأوى.