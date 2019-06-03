كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| “Google AR search” يسحب الحيوانات من الشاشة إلى غرفتك

متابعة-سنيار: يوفر بحث Google للجوال عن حيوانات مختلفة على الهواتف الذكية خيارا لعرضها كصور واقعية مضغوطة يمكنك وضعها في محيطك، سواء كان ذلك في الفناء الخلفي أو على الأريكة أو في المطبخ.

وفقا لـ 9to5Google، اعتبارا من هذا الأسبوع، تبحث عمليات البحث عن الأسود والنمور والدببة والماعز الألبية وذئاب الأخشاب والقنفذ الأوروبي وسمك الصياد وبطاريق الإمبراطور والباندا العملاقة عن صورة ثلاثية الأبعاد ضمن البحث يمكن بعد ذلك نقلها إلى محيطك من خلال مرشح AR.

تعرض عمليات البحث في Chrome أو تطبيق Google بطاقة ثلاثية الأبعاد على الشاشة.

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وقد تمت تجربة الميزة على Pixel XL ونجحت في كل من تطبيق Chrome وتطبيق Google، كما ظهرت حيوانات افتراضية أيضا على iPhone XS Max من خلال تطبيق Chrome.

وقد كشفت غوغل Google عن ميزات الواقع المعزز في مؤتمر مطور I / O من Google الشهر الماضي، واليوم أصبح بحث Google حقيقيا تقريبا.